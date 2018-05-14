سلام الكواكبي: ساركوزي وقع على بيان يطالب بحذف بعض آيات القرآن
قال الباحث في العلوم السياسية سلام الكواكبي إن الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي و300 شخصية عامة فرنسية وقعوا بيان يطالب بحذف آيات من القرآن بزعم أنها تحرض على اليهود والمسيحيين.
وقال الكواكبي في مقابلة مع برنامج "اسأل" على الجزيرة مباشر إن ساركوزي مشهور بأنه لا يقرأ مقالا، ولديه رهاب من الإسلام بسبب المجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية في فرنسا الذي يدين بالولاء للحكومة الإسرائيلية المتطرفة.
وأكد الكواكبي أن هناك لوبي إسرائيلي قوي داخل فرنسا يضغط على السياسيين لدرجة أن الرئيس ماكرون قال في أحد اللقاءات بمناسبة ترحيل اليهود من باريس إن معاداة الصهيونية وجه آخر لمعاداة السامية ، وهذا أمر غريب جدا على ماكرون لأنه مثقف ويعرف الفرق بين المفهومين.
وأضاف أن هناك مسؤولية تتحملها المنظمات التي تتصدر المشهد الإسلامي في فرنسا، هي ضعف الانخراط للمشهد السياسي والتشرذم لأسباب سياسية ومدارس دينية وفقهية متعددة تتصارع على الجسم الإسلامي الفرنسي.