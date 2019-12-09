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المسائية

سد النهضة: مباحثات مجددا في واشنطن (فيديو)

تناولت حلقة اليوم الإثنين من (المسائية) انطلاقة جولة جديدة من اجتماعات وزراء خارجية وري مصر والسودان وإثيوبيا في الولايات المتحدة الأميركية، لتقييم نتائج الاجتماعين الأول الثاني في مفاوضات سد النهضة بالإضافة لما تم إحرازه بين الدول الثلاث مع استمرار البحث لإيجاد مخرج لأزمة سد النهضة.
وشهدت الاجتماعات القضايا العالقة بشأن تشغيل السد تمهيدا للوصول إلى اتفاق ثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل، إضافة إلى الآثار المحتملة للجفاف أثناء فترة الملء والتشغيل.
كما بحثت المفاوضات التدابير الفعالة عند الوصول إلى المستويات الحرجة، وكذلك العلاقة بين تشغيل سد النهضة وبين كل من السد العالي وخزان أسوان في مصر.

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