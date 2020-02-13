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سد النهضة: جولة مفاوضات أخيرة تستضيفها واشنطن (فيديو)
التقى سامح شكري وزير الخارجية المصري روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأمريكي، وذلك خلال وجدو شكري بواشنطن للمشاركة في مفاوضات سد النهضة.
وقالت الخارجية المصرية إن اللقاء استعرض المفاوضات الخاصة بسد النهضة وسعي الإدارة الامريكية للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة الدول الثلاث.
وبحسب بيان الخارجية المصرية، يأتي ذلك على ضوء نتائج مفاوضات اللجان القانونية التي عقدت في واشنطن على مدار الأسبوعين الماضيين بما في ذلك الاقتراحات المختلفة المطروحة من جانب إثيوبيا والسودان ونقاط الاتفاق والخلاف في المواقف بين الدول الثلاث.