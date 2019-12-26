سد النهضة: جدل مصري إثيوبي حول تدفق المياه (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الأربعاء"، تجدد الجدل بين مصر وإثيوبيا حول تدفق مياه النيل الأزرق، حيث تمسكت مصر في مفاوضات سد النهضة بتدفق 40 مليار متر مكعب سنويا من النيل الأزرق، بينما المقترح الإثيوبي يطالب بتمرير 35 مليار متر مكعب.
ويذكر أن المقترح المصري تم تحديده بناء على متوسط إيراد النهر أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد.
ومن المقرر عقد الاجتماع الفني الرابع بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف المشاورات والمناقشات الفنية في أديس أبابا، في يناير/ كانون الثاني المقبل وبحضور ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي.