سد النهضة: توالي الجولات واستمرار الخلاف (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "السبت" انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن سد النهضة في الخرطوم، بمشاركة وزراء الري في كل من السودان ومصر وأثيوبيا، واللجان الفنية، ومراقبين من وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي، وكشف سيلشي بيشيلي وزير الرأي الإثيوبي عن وجود خلافات في الاجتماعات السابقة حتى أنه لم يكن هناك توافق على اعتماد محاضر الجلسات.
ويعد اجتماع الخرطوم الثالث من أصل أربعة على المستوى الوزاري تهدف الوصول إلى اتفاق لحل الخلاف بين الدول الثلاث، وذلك حسب مخرجات اجتماع هذه الدول في واشنطن مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.