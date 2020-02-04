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سخرية المدونين المصريين من وزيرة الصحة (فيديو)
تفقدت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد الاستعدادات النهائية والإجراءات الوقائية في مطار العلمين الدولي ومستشفى النجيلة المركزي المخصص للحجر الصحي بمحافظة مطروح لاستقبال المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية.
وتداول المدونون صور زيارة وزيرة الصحة للمطار مع الطواقم الطبية والأمنية أثناء استقبالها للمصريين العائدين من الصين، ونالت سخرية كبيرة من المدونين حيث ظهرت الوزيرة وهي ترتدي القناع الطبي ولا يغطي أنفها وبالتالي لا يؤدي وظيفته الوقائية.