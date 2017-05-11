المزيد من الحلقات
Thumbnail
مصر
شاهد: لماذا هاجم حمدين صباحي نظام السيسي؟
Thumbnail
حركة حماس
أسامة حمدان: حماس لم تعترف بإسرائيل.. وفلسطين من البحر إلى النهر أرض عربية
Thumbnail
مصر
شاهد: وزير العدل الأسبق في مصر يبكي بسبب حال القضاء
Thumbnail
مصر
شاهد| المحلاوي: دعوة السيسي بتجديد الخطاب الديني ليست صادرة عن أهلها
Thumbnail
مصر
شاهد| أحمد مكي: قانون السلطة القضائية لن يمر حتى لو اعتمده السيسي
Thumbnail
مصر
شاهد:رئيس اتحاد قبائل سيناء يحذر السيسي من الاقتتال الداخلي
Thumbnail
مصر والسودان
ساتي: المخابرات المصرية وراء منعي من دخول القاهرة
Thumbnail
مصر
شاهد.. أحمد مكي: إطلاق سراح آية حجازي مهانة للقضاء المصري
Thumbnail
مصر
جمال الجمل: مصر تعيش فترة انحطاط
Thumbnail
الأزهر الشريف
شاهد| عالم أزهري: الهجوم على الأزهر حرب على الإسلام
Thumbnail
حماس وفتح
الزهار: عباس يدفع ثمن اعتماده أمريكيا وإسرائيليا
Thumbnail
مجزرة خان شيخون
تحذيرات من ارتفاع أعداد ضحايا مجزرة خان شيخون
Thumbnail
السيسي في أمريكا
رايتس ووتش: دعوة السيسي إلى واشنطن طريقة "عجيبة" لبناء علاقة إستراتيجية
Thumbnail
سوريا
مخاوف من انهيار سد الفرات
Thumbnail
مصر
جدل واسع بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون السلطة القضائية بمصر
Thumbnail
مصر
ما دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر؟
Thumbnail
مصر
الأمن المصري يصنف المعتقلين بين متعاطف و إثاري
Thumbnail
مصر
برلماني سابق: الدولة المصرية تم اختزالها في المؤسسة العسكرية
Thumbnail
اليمن
جباري: لا حل في اليمن إلا بعودة دولة القانون
Thumbnail
تحليل سياسي
السيسي يستنفر الغرب ضد ليبيا
النافذة المسائية

سالم عبد الجليل: عقيدة المسيحي غير مقبولة للمسلم ولن أدفن رأسي في الرمال

وأكد عبد الجليل أنه لن يدفن رأسه في الرمال بسبب الهجوم الإعلامي عليه أو تقديمه للمحاكمة.

وأوضح عبدالجليل في حوار مع قناة "الجزيرة مباشر" إن الإشكالية ليست في تفسير القرآن الكريم فالجميع يعرف أن هناك فرقا بين العقيدتين، الإسلامية والمسيحية.

وأضاف إن عقيدة المسيحي غير مقبولة للمسلم وكذلك عقيدة المسلم غير مقبولة للمسيحي، لكن هذا لا يمنع من التعايش ولا يعني أن نستحل الدماء بسبب الخلاف في العقيدة على حد قوله.

وحول اتهامه بالترويج للتطرف قال عبد الجليل إن التطرف يحدث عندما نسكت عن تفسير النصوص الدينية ويفهمها البعض فهما خاطئا، لكن عندما نفسرها بضوابطها فلن يكون هناك تطرف.

وبشأن الاعتذار للمسحيين أشار عبد الجليل إلى أنه يعتذر عن الألم النفسي الذي سببه كلامه للمسيحين قائلا : لكني لم أعتذر عن عقيدتي التي أعتقدها، وكان يمكن أن أختار بعض الكلمات والألفاظ التي تكون أقل حدة.

وبخصوص جلسة محاكمته والتي حدد لها 24 يونيو/حزيران المقبل قال عبدالجليل "إنني أقول ما أعتقد، وأعتقد ما أقول، ومستعد لأن أدفع ضريبة ما أقول وأعتقد، موضحا إن ازدراء الأديان مسألة فضفاضة، وهناك فرق بين ازدراء الأديان وإهانة أبنائها وبين الحقائق التي نذكرها".

جدير بالذكر إن محكمة جنح أول أكتوبر حددت جلسة 24 يونيو/حزيران المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الشيخ سالم عبد الجليل في اتهامه بازدراء الأديان، وهى الجنحة المباشرة التي أقامها المحامي نجيب جبرائيل، على خلفية تصريحاته الأخيرة بشأن الأقباط.

احدث الفيديوهات

Thumbnail
0:9:31
النافذة المسائية

سالم عبد الجليل: عقيدة المسيحي غير مقبولة للمسلم ولن أدفن رأسي في الرمال

Thumbnail
0:10:22
اسأل

طالبة فلسطينية: البيت الأبيض رشحني لجائزة أطباء المستقبل

Thumbnail
0:46:4
ساعة صباح

ارتفاع حرارة الطفل.. الأسباب والعلاج

Thumbnail
0:3:20
ساعة صباح

شاهد: نصائح عملية للتغلب على "اللامبالاة" عند الأطفال

Thumbnail
0:39:49
النافذة المسائية

شاهد: لماذا هاجم حمدين صباحي نظام السيسي؟

Thumbnail
0:44:19
النافذة المسائية

أسامة حمدان: حماس لم تعترف بإسرائيل.. وفلسطين من البحر إلى النهر أرض عربية