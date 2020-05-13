ساعة صيام: كيف خطط النبي ﷺ لفتح مكة (فيديو)
يعتبر فتح مكة المكرمة حدثا عظيما من الوقائع الفاصلة في تاريخ الإسلام التي أعز الله فيها دينه وأذل أعداءه، فبهذا الفتح خسر الكفر أهم معاقله وحماته في بلاد العرب، وبعده دخل الناس في دين الله أفواجا وأصبحت مكة قلعة منيعة لدين التوحيد والهداية.
ومن أسباب فتح مكة كان من بنود صلح الحديبية الموقع سنة 6 هجرية بين الرسول محمد ﷺ وقريش أن من أراد الدخول في حلف الرسول وعهده دخل فيه، ومن أراد الدخول في حلف قريش وعهدهم دخل فيه، فدخلت قبيلة خزاعة في عهد الرسول ﷺ وبنو بكر في عهد قريش.
وكانت بين هاتين القبيلتين حروب مستمرة فأراد بنو بكر أن ينالوا من خزاعة ثأرا قديما لهم فأغاروا عليهم وقتلوا منهم جماعة، وأعانت قريش في الخفاء بني بكر بالسلاح والرجال خارقة بذلك بنود الصلح مع الرسول ﷺ، فأرسلت خزاعة إليه تخبره بالأمر وأن قريشا غدرت بحلفائه.