ساعة صيام: فوائد الصيام الصحية والنفسية (فيديو)
لم يفرض الله عز وجل الصيام على المسلمين عبثا، حيث جعله أحد أركان الإسلام وواجبا على كل بالغٍ من ذكر أو أنثى في شهر رمضان.
ومن فوائده النفسية أنه يساعد على تهذيب النفس وتهدئتها، ويخفف من مشاعر الاكتئاب والقلق والأرق والعصبية المفرطة ويعود النفس على الصبر وتحمل الصعاب.
كما ينشّط الصيام عملية حرق السعرات الحرارية في الجسم، وذلك عن طريق إذابة الدهون المتراكمة وتكسيرها وبالتالي التخلّص من السمنة الزائدة، كما يخفض من ضغط الدم المرتفع ويوسع الشرايين ويمنع تجلطها ويقي من مشاكل القلب المفاجئة.