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ساعة صيام

ساعة صيام: رمضان وكيف يعلمنا الصبر (فيديو)

استضافت ساعة صيام الدكتور جمال عبد الستار الأمين العام لرابطة علماء السنة، للحديث عن الصبر وورود ذكره في كثير من مواضع القرآن الكريم، وما إذا كان هذا دليلا على أهمية الصبر.
وقد ذكر الصبر في القرآن الكريم في تسعين موضعاً لأهميته ومكانته في الإسلام، وقدم مرتين على الصلاة في سورة البقرة فقال: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ).

واعتبره رسول الله ﷺ أوسع العطاء وخير العطية فقال: (وما أعطي أحد عطاءً خيراً وأوسع من الصبر) رواه البخاري ومسلم.

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