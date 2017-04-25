المزيد من الحلقات
Thumbnail
مصر
شاهد.. أحمد مكي: إطلاق سراح آية حجازي مهانة للقضاء المصري
Thumbnail
مصر
جمال الجمل: مصر تعيش فترة انحطاط
Thumbnail
الأزهر الشريف
شاهد| عالم أزهري: الهجوم على الأزهر حرب على الإسلام
Thumbnail
حماس وفتح
الزهار: عباس يدفع ثمن اعتماده أمريكيا وإسرائيليا
Thumbnail
مجزرة خان شيخون
تحذيرات من ارتفاع أعداد ضحايا مجزرة خان شيخون
Thumbnail
السيسي في أمريكا
رايتس ووتش: دعوة السيسي إلى واشنطن طريقة "عجيبة" لبناء علاقة إستراتيجية
Thumbnail
سوريا
مخاوف من انهيار سد الفرات
Thumbnail
مصر
جدل واسع بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون السلطة القضائية بمصر
Thumbnail
مصر
ما دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر؟
Thumbnail
مصر
الأمن المصري يصنف المعتقلين بين متعاطف و إثاري
Thumbnail
مصر
برلماني سابق: الدولة المصرية تم اختزالها في المؤسسة العسكرية
Thumbnail
اليمن
جباري: لا حل في اليمن إلا بعودة دولة القانون
Thumbnail
تحليل سياسي
السيسي يستنفر الغرب ضد ليبيا
النافذة المسائية

ساتي: المخابرات المصرية وراء منعي من دخول القاهرة

قال الكاتب الصحفي السوداني الطاهر ساتي إن سلطات مطار القاهرة منعته من دخول الأراضي المصرية، بناءً على تعليمات من المخابرات المصرية.

وأوضح ساتي في مقابلة مع "الجزيرة مباشر"، الاثنين، أن منعه من دخول مصر يأتي على خلفية آراءه المطالبة بأحقية السودان في منطقة حلايب التي يسيطر عليها الجانب المصري حالياً واصفاً هذه السيطرة المصرية بـ"الاحتلال".

وكانت السلطات المصرية قد منعت الكاتب السوداني المعروف من دخول أراضيها الأحد دون تقديم أي أسباب، وأعادته إلى بلاده تحت حراسة مشددة عن طريق مطار أديس أبابا بعد تدخل السفير السوداني بالقاهرة.

وأوضح ساتي أن ضباط أمن الدولة بالمطار أكدوا عدم علمهم بأي تفاصيل عن سبب منعه من دخول البلاد، واكتفوا بالقول بأن رفض دخوله وإعادته للسودان "جاء بناء على قرار من المخابرات".

وأعرب عن دهشته من تصرفات السلطات المصرية تجاه الصحفيين السودانيين، مؤكدا أن الإعلام السوداني لم يبادر بالإساءة لمصر وحكومتها، وقال "دائماً ما نجد أنفسنا في موقع الدفاع والرد على سُفهاء الإعلام المصري".

ومن جانبها قالت صحيفة "الانتباهة" السودانية التي يعمل بها ساتي، "إن الخارجية المصرية أدرجت أسماء بعض صحافييها في قائمة سوداء تمنعهم من الحصول على تأشيرة دخول لأراضيها"

ودان "اتحاد الصحفيين السودانيين" الموقف المصري تجاه ساتي، وطالب الحكومة بمواقف "تتناسب مع ما يتعرض له الصحفيين السودانيين من استفزازات مصرية غير مبررة".

وكان ساتي وصل إلى القاهرة للحاق بزوجته التي سبقته للعلاج هناك.

احدث الفيديوهات

Thumbnail
0:21:35
النافذة المسائية

ساتي: المخابرات المصرية وراء منعي من دخول القاهرة

Thumbnail
0:15:58
النافذة المسائية

شاهد.. أحمد مكي: إطلاق سراح آية حجازي مهانة للقضاء المصري

Thumbnail
0:7:50
اسأل

مدير "أنا يقظ" التونسية: نتعرض لمؤامرة تستهدف حياتنا

Thumbnail
0:15:27
اسأل

الشنقيطي: الإخوان يواجهون بالاستئصال رغم تشبثهم بالسلمية

Thumbnail
ساعة صباح

دليلك للتخلص من الكآبة

Thumbnail
0:38:37
النافذة المسائية

جمال الجمل: مصر تعيش فترة انحطاط