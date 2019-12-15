"رويترز" تكشف: كيف يتحكم السيسي في الإعلام والدراما؟ (فيديو)
تناولت حلقة المسائية التقرير الذي نشرته وكالة رويترز للأنباء وبين إحكام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيطرته خلال السنوات الأخيرة على صناعتي الترفيه والأخبار، وأنشأ مجلسا تنظيميا جديدا للإشراف على الإنتاج بحيث أصبح كل المحتوى الإعلامي يخضع لرقابة هذا المجلس.
وتصر لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ألا تتضمن المسلسلات التلفزيونية مشاهد جنسية أو ما ينطوي على الإلحاد وألا تتناول السياسة ضمن موضوعاتها. كما يتعين تقديم رجال الشرطة وأية شخصيات أخرى تمثل السلطات في صورة إيجابية.