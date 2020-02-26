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رواد التواصل يقارنون تعاطي الإعلام مع وفاة مرسي ومبارك (فيديو)
قارن كثير من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بين تعاطي السلطات المصرية مع خبر وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وبين تعاطي نفس الاعلام مع وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.
وغرد أحمد مرسي نجل الرئيس الراحل محمد مرسي بقوله "لا تعليق"، أما علاء بيومي فكتب يقول "من انتخبه الشعب مات بالإهمال الطبي والظلم في السجن، ومن ثار عليه الناس مات على فراشه وسط أهله، كل هذا بايدي النظام الحاكم الأكثر اتصالا بالجيش أكثر من أي وقت مضى".