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رسالة صارمة من أردوغان للجيش السوري (فيديو)
أمهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات النظام السوري حتى نهاية فبراير/شباط الجاري للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية في الشمال السوري، وإلا فإن الجيش التركي سيجبرها على ذلك، وتأتي تهديدات أردوغان بعد مقتل ثمانية عسكريين أتراك في قصف نفذته قوات النظام السوري في إدلب شمال غربي سوريا.
وقال الرئيس التركي في كلمة أمام نواب كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، "إن الهجوم على جنودنا في إدلب بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لتركيا في سوريا، وسنقوم بعمليات عسكرية إذا اقتضت الضرورة".