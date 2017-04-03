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السيسي يستنفر الغرب ضد ليبيا
النافذة المسائية

رايتس ووتش: دعوة السيسي إلى واشنطن طريقة "عجيبة" لبناء علاقة إستراتيجية

وجهت سارة مارغون، مديرة مكتب منظمة هيومن رايتس ووتش في واشنطن، انتقادات للإدارة الأمريكية لاستقبالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ظل تراجع حقوق الإنسان بمصر.

وقالت مارغون في حديثها للنافذة المسائية على قناة الجزيرة مباشر إن دعوة السيسي إلى واشنطن في زيارة رسمية بينما يقبع عشرات الآلاف من المصريين في السجون ومع عودة التعذيب هي طريقة عجيبة لبناء علاقة استراتيجية مستقرة حسب تعبيرها. وأضافت أن لقاء السيسي ترمب يأتي في لحظة "وصلت فيها حقوق الإنسان في مصر إلى الحضيض" كما أصبحت الحريات أيضا تحت التهديد في الولايات المتحدة.

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