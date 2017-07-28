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رائد صلاح: أنظمة عربية وافقت على نصب بوابات في الأقصى

قال رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر في فلسطين الشيخ "رائد صلاح " إن بعض الأنظمة العربية تصر على تطبيع العلاقات مع إسرائيل وبعضها وافق على نصب الاحتلال لبوابات التفتيش الإليكترونية وكاميرات المراقبة في المسجد الأقصى.

وأضاف صلاح لـ "الجزيرة مباشر" أن فلسطين انتظرت دورا إيجابيا من الأنظمة العربية لقرابة مائة عام فما سمعت إلا شجابا واستنكارا، وتابع " آن الأوان للنائم أن يستيقظ، ما هكذا عرفنا الأزهر الشريف معقل صناعة الرجال، فصوت الأزهر يكاد لا يُسمع هذه الأيام في الوقت الذي لا يجوز فيه أن يصمت وموقف الأزهر أحدث خيبة أمل كبيرة لأبناء القدس ونرجو أن يعود الأزهر لسابق عهده ولا يخضع للحكام الانقلابين وفي مقدمتهم السيسي".

وأثنى صلاح على دور علماء المقدس وبثهم روح المثابرة في المرابطين والمرابطات وجعلهم يشعرون بأن هناك قيادة ميدانية تعيش بينهم، فحققت القيادة الدينية انتصارا مرحليا مع المرابطين على الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر رئيس الحركة الإسلامية من محاولات الاحتلال إلغاء السيادة من الأردن والسلطة الفلسطينية على الأقصى وبناءه الهيكل المزعوم.

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