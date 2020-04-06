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رئيس منتدى الجمعيات الخيرية في بريطانيا: لهذا سمحت أوربا برفع الأذان
قال رئيس منتدى الجمعيات الخيرية في بريطانيا، فادي عيتاني، إنه يشعر بأن الصدمة النفسيه والاجتماعية في أوربا بسبب كورونا جعلتهم يشعرون بفراغ روحي فسمحوا برفع الأذان في ألمانيا وبلجيكا وهولندا لبث الأمل عند المسلمين وغير المسلمين.
وأشار إلى أن الأوربيين يعلمون مدى ارتباط الجالية المسلمة بالمساجد ، ونحن على أعتاب شهر رمضان فهم يحاولون أيضًا أن يخففوا عن المسلمين.
وأضاف عيتاني أنهم ينتظرون المساعدات من الدولة للجمعيات الخيرية، معتبرًا أن المشكلة الآن تكمن في الفئات التي تعمل بالساعة، وفي اللاجئين الجدد والموجودين بشكل غير رسمي في بريطانيا لأنهم تأثروا بشدة نتيجة توقف الأعمال بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وأشار إلى أن التعاون بين الجمعيات الخيرية في أوربا يعد تعاونًا معلوماتيًا، وأنهم يحاولون الاستفادة من الدروس لتجنب السيناريو الإيطالي.
وقال عيناتي إن الحكومة البريطانية تسمح بأربع أشخاص فقط لتشييع الجنازة، بيما تسمح بفرد واحد لزيارة المريض الذين يظنون أنه على مشارف الموت.