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رئيس مجلس النواب الإيطالي: 2020 سيكون عام الحقيقة لمقتل ريجيني (فيديو)
نشرت صحيفة الغارديان تقريرا قالت فيه إن أربعة أعوام مضت على اكتشاف جثة طالب الدكتوراة في جامعة كامبريدج جوليو ريجيني مشوهة ملقاة في شارع قرب العاصمة القاهرة.
ونوه التقرير إلى أن رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرت فيكو، ذكر في مناسبة إحياء ذكرى ريجيني الرابعة، في بلدة فيوميتشينو، وهي مسقط رأسه، ذكر أسماء المشتبه بهم الخمسة في تحقيقات المحققين الإيطاليين عام 2018، وأضاف فيكو "لدينا أسماء ولن نتظاهر بأن شيئا لم يحدث"، وأضاف يجب أن يكون عام 2020 عام الحقيقة، عام جوليو ريجيني.