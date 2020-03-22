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ديدييه راؤول يؤكد فعالية لقاح الملاريا في مواجهة كورونا (فيديو)
سباق دولي محموم للتوصل إلى علاج فعال ضد فيروس كورونا المستجد، حيث دخلت دول العالم في سباق مع الزمن لمحاولة فك شفرات فيروس كورونا للحصول على علاج يقضي الوباء الذي يجتاح العالم،
في حين كشف البروفسور الفرنسي ديدييه راؤول مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا خلال تجربة سريرية، تأكيده على فعالية عقار هيدروكسي كلوروكوين المستخدم لعلاج الملاريا في شفاء المصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن ثلاثة أرباع الذين خضعوا للعلاج بذلك العقار تعافوا، وإن الذين رفضوا استخدامه بقوا مرضى.