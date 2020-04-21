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دراسة: فيروس كورونا المستجد يهاجم الدماغ أيضا (فيديو)
لاحظ الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا المستجد في نيويورك بشكل متزايد أنه مع الحمى والسعال وضيق التنفس، تظهر أعراض أخرى إذ يبدي بعض المرضى ارتباكا لدرجة أنهم لا يعرفون أين هم وفي أي سنة.
ويرتبط عدم القدرة على تحديد المكان والزمان في بعض الأحيان بنقص الأوكسجين في الدم، ولكن لدى بعض المرضى يبدو مستوى الارتباك غير متناسب مع مستوى الالتهاب في الرئتين.
وذكرت مجلة نيو إنغلاند جورنال أوف مديسين، الطبية الأمريكية، أن أطباء فرنسيين في ستراسبورغ قالوا بأن أكثر من نصف مرضى وحدة العناية المركزة البالغ عددهم 58 مريضاً كانوا مرتبكين أو مضطربين.