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داعية إسلامي: أشجع المسلم الأمريكي على الالتحاق بالجيش والمخابرات (فيديو)

قال رئيس مجلس الأئمة بولايات الشرق الأمريكي، محمد موسى، لبرنامج أيام الله الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر إنه يقود حملة لفقه المواطنة في أمريكا.
وأضاف: "إننا أهل لهذا البلد، والمسلم يجب أن تفتح له كل الأبواب بداية من الجيش الأمريكي والكونغرس والمخابرات والبيت الأبيض"، مشيرا إلى أن الكثير هاجموه على هذا الرأي.

وأكد ما قاله الرئيس الأمريكي الراحل كيندي  "هذا بلدك ويجب أن تخدمه في كل المجالات".

وأضاف موسى: "في الماضي كنا ناقلين لفقه الشرق وهذا أضر بالمسلمين ضررا كبيرا جدا لاختلاف العادات والتقاليد، ثم في المرحلة الثانية انتقلنا لمرحلة فقه الأقليات لأننا كنا غرباء عن هذه البلاد".

وعن العلاقة بين مسلمي أمريكا وحكومات العالم الإسلامي قال موسى "ننأى عن أية علاقة مع أي حكومة أو دولة، والمعونات المادية مرفوضة من المؤسسات الإسلامية".
وتابع: "لا يوجد بيننا وبين الدول الإسلامية تبعية ولا أفضل الارتباط بأية حكومة عربية أو إسلامية وهناك محاولات من بعض الدول لاستيعاب بعض المؤسسات لكن الغالبية لا تستجيب، نحن مواطنون أمريكيون نتبع الدولة الأمريكية".

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