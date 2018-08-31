خلدون الشيخ: صلاح أول لاعب يهدد عرش ميسي و رونالدو
واعتبر الناقد الرياضي خلدون الشيخ أن صلاح أول لاعب يهدد عرش ميسي ورونالدو خاصة مع تقدم سن كل منهما: ميسي 31 عاما ورونالدو 33 عاما، وحتى صاحب جائزة أفضل لاعب في أوربا هذا العام مدرج 31 عاما، فأصبح الطريق أمام صلاح مفتوحا لحصد الألقاب في المستقبل. وقال إن صلاح كسب قلوب الكثير حول العالم وسمعته تجاوزت مدينة ليفربول والدوري الإنجليزي بسبب أخلاقه.
وأضاف الشيخ أن أهم مميزات صلاح أنه يسجل الأهداف بغزارة، وحطم العديد من الأرقام التي صمدت لعقود طويلة في الدوري الإنجليزي الأصعب والأشرس في العالم، وشخصيته المتواضعة جعلت الشعب الإنجليزي يرى الوجه الجميل للشرق الأوسط.