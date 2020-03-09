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خطة لتأمين المصالح المائية المصرية (فيديو)
عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومشاركة وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع والخارجية والمخابرات العامة.
وتناول الاجتماع تقييم الموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة على ضوء المواقف الإثيوبية وتغيبها عن اجتماع واشنطن يومي 27 و28 من فبراير/شباط 2020، وناقشت اللجنة خطة التحرك المصري في هذا الشأن لتأمين المصالح المائية المصرية وحقوق مصر في مياه النيل، وتظل اللجنة في انعقاد دائم لمناقشة تطورات هذا الملف واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.