خبير قانوني يشرح كيفية تقديم طلب اللجوء للحصول على الجنسية
السؤال عن اللجوء وكيفيته وشروطه القانونية سؤال يتردد كثيرا بعد زيادة الحروب في المنطقة العربية فكان لموقع الجزيرة مباشر هذا اللقاء مع "لؤي بشور" المستشار في شؤون الهجرة واللجوء الذي قال: اللاجئ حسب ميثاق الأمم المتحدة "هو شخص خارج وطنه وهناك خطر على حياته في حال عودته إلى بلده" فاللاجئ يبحث عن الأمان وتعتبر ألمانيا والسويد من أفضل الدول التي تستقبل اللاجئين.
أما عن الجنسية فيقول "بشور" بعد حصول اللاجئ على الإقامة لعدة سنوات يحصل على جواز سفر. ويعتبر ذلك حصولا على الجنسية واللغة شرط مهم للحصول على الجنسية وهناك دول تعطي إقامات مؤقتة للاجئين.
ويضيف "بشور" اللاجئ الذي يصل لدولة بتأشيرة دخول يعتبر" سائحا أو طالبا" حتى يقوم بتقديم لجوء بمفوضية اللجوء في هذا البلد، وفي هذه الحالة يتم تعيين محام يترافع عنه في قضيته ويمثله أمام المحاكم الخاصة باللجوء. وأنصح اللاجئ وأقول إن اللجوء عملية ليست سهلة والموضوع قانوني بحت ومعظم اللاجئين يعتمدون على أصدقائهم وهذا يسبب بعض المشكلات.
ويستطرد "بشور" اللاجئ ليس سائح وسوف يعاني في الفترات الأولى ودولة اللجوء تؤمن له سكن وطعام وشراب فقط. وإحصائيات الأمم المتحدة تقول إن 65 مليون شخص قابلين لأن يكونوا لاجئين وهذه كارثة لأن هذا العدد يمثل عدة دول.