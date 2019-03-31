خبير تقني: انخفاض قيمة آبل السوقية دفعها لتقديم منتجات جديدة
قال غيث القرشي خبير شؤون وتقنية المعلومات إن إمبراطورية آبل تريد إثبات أنها لا تزال على عرش تكنولوجيا المعلومات فقدمت مجموعة خدمات جديدة.
أبرز تصريحات غيث القرشي لموقع الجزيرة مباشر:
- التحول الكبير في آبل بسبب هبوط قيمتها السوقية 300 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2018.
- آبل تريد أن تقول للعالم إنها مازالت في الصدارة فضخت أكثر من مليار دولار كاستثمار في المحتوى الجديد.
- "آبل تي في" تطبيق جديد بدقة عالية وتعاون مع القنوات التليفزيونية وشركات وسيطة والتطبيق متاح في أكثر من 100 دولة منذ البداية.
- "آبل نيوز" سوف يكون الأول عالميا و يكون متاحا هذا العام في أمريكا وكندا، وقد يكون متاحا في نهاية عام 2020 في المنطقة العربية.
- آبل سوف تؤثر على خدمات الأخبار وأتوقع لها مصداقية كبيرة وتأثير على الصحافة الورقية، واستمرارها سوف يحدده جودة المحتوى الذي تقدمه.
- خدمة "آبل كريدت كارد" تشبه الفيزا ولكنها أعلى في الحماية ولا يوجد بها أية معلومات عن الشخص المستخدم.
- أهم مميزات آبل كريدت كارد حصول المستخدم على خصم 3% عند شراء منتجات أبل وخصم 2% للمنتجات الأخرى.
- آبل آركايد بها أكثر من 100 لعبة وتقول آبل أنها ستقدم ألعابا ذهنية مفيدة.
- أسعار خدمات آبل مناسبة للمستخدم العربي لأن الشركة لا تعتمد على السعر الباهظ ولكن تعتمد على الانتشار.