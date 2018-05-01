خبير تجارة إلكترونية: تطبيقات الجوال تستطيع الوصول لكل بياناتك
قال بسام شحادات خبير في التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية لبرنامج "اسأل" على شاشة الجزيرة مباشرإن تجنب الآثار الضارة للتطبيقات تفرض على المستخدم استخدام التطبيقات التي يحتاجها فقط.
وأضاف شحادات أن البيانات التي تزود بها أي تطبيق أو موقع إلكتروني شيء خطير وهاتفك الجوال عليه صورك وعليه بياناتك وتنقلاتك والتطبيقات التي تدخلها تستطيع الوصول لكل هذه البيانات.
وينصح شحادات المستخدمين بألا يضعوا تطبيقات ليسوا في حاجة إليها على الهاتف، واستخدام تطبيقات من متجر آمن، وعلى المستخدم أن يدرك الأخطاء التي يقوم بها وما يضره وما ينفعه.