المزيد من الحلقات
خالد مجاهد يؤكد خلو مصر من فيروس كورونا (فيديو)
علق الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية على ما ذكره وزير الصحة الفرنسي أن اثنين ممن ثبتت اصابتهم بفيروس كورونا قد عادا من مصر، قائلا إن الوزارة تواصلت مع السفارة المصرية في باريس مؤكدا أنها لم تتلق أي معلومات من السلطات هناك.
وأكد مجاهد إنه لا توجد حالات اشتباه ولا إصابة في مصر بالفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه في حال عدم إعلان الحكومة فستصدر منظمة الصحة العالمية بيانا بذلك، وأضاف أن مصر لديها من الإجراءات الوقائية المشددة على جميع الرحلات القادمة من أي دولة مشتبه بها.