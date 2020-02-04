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خالد علي: حبس عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة قضية جديدة (فيديو)
أعلن الحقوقي المصري خالد علي عبر حسابه على فيسبوك، عن حبس رئيس حزب مصر القوية المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح على ذمة قضية جديدة بدعوى اتهامه بتولي القيادة في "جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل."
ورفض الدكتور أبو الفتوح التحقيق معه أو الإجابة عن أي أسئلة في القضية الجديدة، كما رفض التوقيع على محضر النيابة، وعندما سأله المحقق لماذا ترفض، قال أبو الفتوح "السبب هو الظلم والتلفيق وأنا لا أريد شيء ولا أشكو أحد لأحد وإنما أشكو إلى الله وفقط".
ويذكر أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي سنتان، فكان من الواجب إصدار قرار بإخلاء سبيله قبل 18 فبراير/شباط الجاري، لكنه جاء اليوم رفقة محضر تحريات جديد وقضية جديدة.