المزيد من الحلقات
خالد المشري: مصر تقود انقلابا في ليبيا (فيديو)
تناولت حلقة المسائية يوم الأحد، تصريحات رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، التي قال فيها إن بلاده لم تدع تركيا إلى القتال نيابة عن الشعب الليبي بل لإحداث التوازن في الميدان، وإن قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا تستطيع الدفاع عن طرابلس، وأعرب المشري عن فقدانه للثقة في المجتمع الدولي.
وأبدى المشري تفاؤلا بأن يكون العام 2020 هو عام الخلاص لليبيين، وانهزام محور الشر بقيادة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد ، وكذلك انهزام محاولات الانقلاب التي تقودها مصر منذ العام 2014، وشدد على أنه لا مكان لحفتر في أي تسوية سياسية.