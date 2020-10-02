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خالد الرحموني : فرنسا تسمح باستهداف الجالية المسلمة
أبدى عضو المكتب السياسي بحركة النهضة سابقا خالد الرحموني في حديثه لبرنامج حوار مباشر الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر،استغرابه من سماح السلطات الفرنسية باستهداف الجالية المسلمة.
وقال الرحموني إن المسلمين في فرنسا يتعرضون "للإرهاب بشكل يومي من الإعلام المتطرف".
وأضاف أنه: " علينا أن نترجم الكتب التي تدعوا إلى الإسلام المعتدل للغة الفرنسية حتى يستطيع الشعب الفرنسي المثقف الاطلاع على هذه المعلومات."
وأضاف الرحموني الآن الكفاءات المغاربية تتردد في طلب الجنسية الفرنسية وأصبحت ترى أن الذهاب إلى بريطانيا أو الولايات المتحدة هو أفضل بكثير ، لأن القانون الفرنسي يمنع عمل المحجبات في الإدارة الفرنسية وهذا القانون انعكس بشكل سلبي على الشركات الخاصة ومن المستحيل أن تعمل محجبة في شركة فرنسية و بعض الخبرات المغاربية تسأل هل فرنسا هي المكان المناسب لتربية الأبناء؟