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حملة تغريد على تويتر لدعم معتقلي الرأي في السعودية (فيديو)
تتعالى الأصوات الحقوقية المطالبة بإطلاق سراح السجناء في ظل تفشي فيروس كورونا، ودعا حساب معتقلي الرأي في تغريدة على موقع تويتر إلى المشاركة في أكبر حملة تغريد لدعم معتقلي الرأي في السعودية والعالم العربي تحت وسم "قبل الكارثة".
وتهدف الحملة للضغط إلى الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا قبل فوات الأوان في وقت تتفشى فيه جائحة كورونا وسط مخاوف من انتشارها داخل السجون، كما قامت بعض عائلات معتقلي الرأي في السعودية بالمشاركة في الحملة.