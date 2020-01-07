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حملة "البرد قرصة عقرب" تضامنا مع المعتقلين في مصر (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "الإثنين"، الإعلامي المصري مسعد البربري وهو أحد المعتقلين السابقين في السجون المصرية، ومصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والمحامي محمود عطية منسق اتلاف مصر فوق الجميع، للحديث عن حملة "البرد قرصة عقرب"، التي أطلقها ناشطون وحقوقيون تضامنا مع المعتقلين في سجن طرة (1) شديد الحراسة المعروف باسم العقرب.
وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على معاناة المعتقلين بين التعذيب والمرض والبرد، لا سيما وأن عددا من المعتقلين فقدوا حياتهم داخل السجن ذاته بسبب تفاقم الأمراض نتيجة لشدة البرد.