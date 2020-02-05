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حمدوك يرحب ببيان البرهان بشأن اجتماعه بنتنياهو (فيديو)
رحب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ببيان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان الذي أقر فيه بلقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، في حين عبرت قوى سياسية عن رفضها للقاء وحذرت من تداعياته على الوضع السياسي.
وقال حمدوك في تغريدات على موقع تويتر "نرحب بالتعميم الصحفي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حول اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. ونظل ملتزمين بالمضي قدما من أجل إنجاز مستحقات المرحلة الانتقالية المهمة".