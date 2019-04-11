حماس: نتوقع ضم الضفة الغربية حال استمر الضعف العربي
وأضاف قاسم خلال حوار له مع برنامج "حوار مباشر" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اتخذ قرار ضم مرتفعات الجولان المحتلة لإسرائيل بعد ردة الفعل الواهية على قراره السابق بضم القدس المحتلة للكيان المحتل.
أبرز تصريحات حازم قاسم لموقع الجزيرة مباشر
- الانتخابات لا تعطي أي شرعية للاحتلال على الأراضي الفلسطينية وشعبنا يقود نضالا وطنيا ضد المحتل.
- كل الأحزاب الإسرائيلية ترحب بضم القدس وتؤيد الاستيطان ولا يوجد بينها فوارق تذكر، الكل يحاول نهب الأرض الفلسطينية والحكومة يمينية ونتنياهو رأس اليمين.
- هناك موجة كبيرة من التطبيع ونتنياهو يتحدث عن زيادة التطبيع مع الدول العربية ويتعهد بضم الضفة الغربية ويلمح بموافقة أمريكية مسبقة.
- على السلطة الفلسطينية العودة لحالة الوحدة الوطنية وأن تطبق اتفاقيات المصالحة، وعلى أبو مازن أن يدعو منظمة التحرير الفلسطينية لانتخابات فلسطينية شاملة.
- عرب 48 جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، واقع تحت الاحتلال ومتمسك بهويته العربية الفلسطينية، وهناك سلسلة من القوانين لطمس هويته ونتنياهو يقول هذه الدولة للشعب اليهودي ولا مكان لغير اليهود فيها.
- إسرائيل تستغل المشاركة العربية في الكنيست للترويج بأنه كيان ديمقراطي، رغم سياستهم الممنهجة لعدم تفعيل دور النواب العرب في الكنيست.
- المشاركة العربية في انتخابات الكنيست غير مجدية وتعطي شرعية "مدعاة" على الجهة التشريعية لديهم.
- الولايات المتحدة أكثر من حليف لإسرائيل وهي مشارك في العدوان على شعبنا، خاصة بعد نقل السفارة وضم القدس وموقفهم من اللاجئين ووقف المعونات للأونروا وهي ماضية في تصفية القضية الفلسطينية.
- المقاومة هي الوحيدة التي تستطيع أن تعطل المشاريع الأمريكية ولو أطلقنا يد المقاومة في الضفة فلن تستطيع إسرائيل ضمها.
- هناك تعنت كبير من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) تجاه التعاطي مع أي قرار ينهي الانقسام، وفوز نتنياهو مناسبة لتوحيد الجهود.