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حكومة الوفاق: لا مانع من إقامة قاعدة عسكرية أمريكية بليبيا (فيديو)
أعلنت حكومة الوفاق الليبية أنها لا تمانع في إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد، وذلك في حال طلبت واشنطن ذلك.
وقال فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطنية الليبية، إن بلاده لا تمانع في إقامة قاعدة عسكرية أمريكية وذلك بهدف مكافحة الإرهاب والحد من التدخلات الخارجية.
وأضاف باشاغا أن إقامة قاعدة عسكرية أمريكية بليبيا سيساهم في تحقيق السلام بالبلاد والتصدي للنفوذ الروسي، وأوضح أن الروس لا يوجدون في ليبيا من أجل حفتر وإنما من أجل مصالحهم السياسية في أفريقيا.