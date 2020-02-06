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حكومة الوفاق الليبية تنفي انضمام مقاتلين سوريين لها (فيديو)
نفى المجلس الرئاسي الليبي صحة تسجيلات مرئية يتم تداولها في بعض صفحات التواصل الاجتماعي الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، وتظهر بعض المقاتلين السوريين في أحد المعسكرات في العاصمة طرابلس، جاء ذلك في بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.
وأكد البيان أن حكومة الوفاق ستلاحق قضائيا كل من يساهم في نشر هذه الأكاذيب وغيرها من الافتراءات، والتي تعد محاولة يائسة لتشويه ما يحققه الجيش الليبي والقوات المساندة من انتصارات على المعتدين.