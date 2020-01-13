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حكومة الجملي تفشل في نيل ثقة البرلمان التونسي (فيديو)
فشلت حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان التونسي، إذ صوت 72 نائبا لصالح منح الثقة للحكومة، بينما صوّت 134 ضد منحها الثقة وأعلن ثلاثة نواب تحفّظهم.
وكان يتعين على حكومة الجملي الحصول على 109 أصوات على الأقل للحصول على المصادقة.
وحسب الفصل 89 من الدستور التونسي وعند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حال عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.