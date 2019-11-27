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حقوقي مصري: ما تتعرض له عائشة الشاطر بالسجن "مكايدة سياسية"
قال الحقوقي المصري أسامة رشدي، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان سابقًا، إن ما تتعرض له عائشة خيرت الشاطر داخل المعتقل من تعذيب ومنع العلاج، نوع من أنواع المكايدة السياسية التي يمارسها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد رشدي لبرنامج حوار مباشر الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، أن ما تتعرض له عائشة الشاطر سواء أكان تعذيبا ماديا أو ظروف احتجاز لا إنسانية أو منعا من العلاج، هو اختطاف في إطار تصفية حسابات ومكايدات سياسية التي يمارسها السيسي.
وأضاف رشدي أن النظام الدولي يتواطأ مع النظام المصري للتغطية على الانتهاكات وما يحدث في مصر في إطار الانتهاكات في المنطقة، لافتًا إلى أن قضية حقوق الإنسان في ذيل الأجندة السياسية لقادة العالم الآن.
وأكد الحقوقي المصري أنه سلم الرئيس محمد مرسي وقت رئاسته لحزب الحرية والعدالة، مشروع العدالة الانتقالية، لكن القوى الإسلامية لم يكن لها تصور واضح بشأن هذه القضية.