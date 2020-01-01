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حصاد المسائية: 2019 ثورة ديسمبر السودانية (فيديو)

على مدى أيام عديدة ظل آلاف السودانيين معتصمين بالميادين وشوارعه مطالبين بتنحي الرئيس عمر البشير وعزل فلول النظام السابق، واتخذ السودانيون الشارع المقابل لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة مقرا رئيسا لاعتصامهم.
في الثالث من يونيو/حزيران 2019 اقتحمت قوات تقول قوى الحرية والتغيير إن من بينها قوات تابعة للدعم السريع مقر الاعتصام مستخدمة الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وكانت كاميرا الجزيرة مباشر كانت حاضرة وانفردت بنقل مشاهد فض الاعتصام مباشرة.

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