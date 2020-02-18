حزب المؤتمر الشعبي يتهم دحلان بالتخطيط لتفكيك السودان (فيديو)
اتهم حزب المؤتمر الشعبي السوداني القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان بالتخطيط لتفكيك السودان وتحقيق انفصال دارفور.
وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي بشير أدم رحمة إن دحلان متهم أيضا بالتخطيط من أجل السيطرة على البحر الأحمر لصالح دولة الإمارات، معربا عن قلقه من مساعي التطبيع بين السودان وإسرائيل.
وأشار رحمة إلى وجود اتجاه في المؤتمر الشعبي من أجل عمل ميثاق سياسي يجمع القوى السياسية ويحمي الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن علاقة الجيش بالديمقراطية تحتاج إلى إجراءات.