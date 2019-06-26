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حافظ الكرمي: حكام العرب يجتمعون ليتآمروا على إخوانهم
قال حافظ الكرمي رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا إن الفلسطينيين في الخارج والشتات يعارضون صفقة القرن المشبوهة.
وأضاف الكرمي في لبرنامج "حوار مباشر" الذي يبث على "موقع الجزيرة مباشر" أن ورشة البحرين نتجت عن حالة الهوان للحكومات والحكام العرب.
وأوضح "الكرمي" أن الكثير من الحكومات والحكام أصبحت عروشها مرهونة برضا السيد الأمريكي، لذلك فهم يتنازلون عن القضايا الأساسية للأمة لكي يبقوا على عروشهم، وصلنا لحالة تشبه في التاريخ حالة ملوك الطوائف الذين كانوا يجتمعون ليتآمروا على إخوانهم.