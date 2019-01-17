جورج صبرة: إعادة فتح سفارات الدول العربية بدمشق خذلان للشعب السوري
قال جورج صبرة رئيس المجلس الوطني السوري الأسبق إن قيام بعض الدول العربية بفتح سفاراتها في دمشق مؤلم ومؤسف، لأن أسباب منع النظام من تمثيل الشعب السوري ما زالت قائمة.
أبرز تصريحات جورج صبرة لموقع الجزيرة مباشر
- قرار إعادة فتح سفارات الدول العربية في دمشق مؤلم ومؤسف وخذلان للشعب السوري وتضحياته، والسوريون يسألون: هل زالت الأسباب التي جعلت الجامعة تحرم النظام من تمثيل سوريا في جامعة الدول العربية؟
- في خريف 2011 قامت الجامعة بتجميد عضوية النظام السوري لأسباب موضوعية، منها فشل مبادرة جامعة الدول العربية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
- العودة دون ضمانات من الأمم المتحدة هو إجرام في حق الشعب السوري، وللأسف أرض العرب ضاقت بالسوريين والدول الأجنبية أكثر ترحابا بهم من العرب.
- الأموال التي غنمها النظام أودعت في مصارف الخليج، وروسيا بدأت تسوق لإعادة الإعمار في سوريا فهل انتهى الهدم حتى يبدأ البناء؟
- الأمريكيون أطلقوا يد الروس في سوريا؛ ولكن الروس لا يستطيعون عمل حل سياسي بدون الأمريكيين.
- أمريكا وأوربا قالا: لا إعمار قبل الحل السياسي، فإذا لم يتوفر حتى الآن الحل السياسي فكيف نتحدث عن الإعمار؟
- للأسف بعض الدول العربية تعمل على إكراه السوريين على العودة دون ضمانات وهذا يحدث بوضوح في لبنان.
- العرب غير متفقين في جامعة الدول العربية، والوضع العربي غير متماسك ومشتبك ومعظم الحكومات العربية تدير ظهورها لشعوبها.
- النظام يجند من عاد من السوريين للدفاع عنه ويقوم بأعمال اغتيالات وفتح أبواب السجون للمطلوبين من أجهزته الأمنية.