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جهود دولية لوقف إطلاق النار في ليبيا [فيديو]
تواصلت الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا، وفي هذا الإطار قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يأمل أن تتوقف الأعمال القتالية في ليبيا استجابة للدعوة الروسية التركية.
كما رحب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، بالمبادرة التركية الروسية والتي تهدف لوقف إطلاق النار في ليبيا.
واستغرب السراج الصمت الدولي إزاء كل ما يرتكب من جرائم في ليبيا، مشيرا إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر صعد من هجماته على طرابلس في الفترة الأخيرة خوفا من نجاح مؤتمر برلين.