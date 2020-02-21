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جنايات القاهرة تلغي قرار إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح وآخرين (فيديو)
قبلت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف الذي تقدمت به نيابة أمن الدولة العليا وقررت إلغاء القرار الصادر من محكمة جنايات سابقة بإخلاء سبيل كل من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد باقر، والناشطة علا القرضاوي، وعقب قرار المحكمة قررت النيابة تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات الجارية معهم.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت لعبد الفتاح وباقر عدة تهم، منها نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والانضمام إلى جماعة إرهابية، فيما تتهم نيابة أمن الدولة العليا علا القرضاوي بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل وقيادة جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم.