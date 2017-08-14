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جمال عبد الستار(2-2): لم أتوقع أن يصل مصريون في الجيش والشرطة لهذا الحد من الإجرام

قال العالم الأزهري جمال عبد الستار إنه لم يتوقع أن يكون القتل في رابعة بهذا الحجم "وأن المصريين في الجيش والشرطة وصل بهم الإجرام إلى هذا الحد" على حد قوله.

وأضاف عبد الستار في الجزء الثاني من حواره لموقع الجزيرة مباشر، أنه لم يتوقع أن يقتل الآلاف على الهواء مباشرة وبأيدٍ مصرية وعلى مرأى ومسمع من الناس وبتأييد علماء وتغطية الصحافة ومشاركة دول عربية وإسلامية.

واستطرد "عبد الستار" أن المسؤولية تقع على قيادة الجيش، معتبرا  أنها من أدارت المشهد، مشيرا إلى أن الجنود الذين تم اختيارهم لهذه المهمة "تعرضوا لغسيل مخ" من خلال الشئون المعنوية.

وأكد "عبد الستار" أن هؤلاء الجنود يتحملون المسؤولية عن الدماء، مستطردا "لا يوجد في الإسلام إكراه في القتل ومن أمرهم فهو قاتل أصيل ومن أفتى لهم فهو قاتل أصيل ومن فرح بذلك فهو قاتل أصيل فهؤلاء بغاة مجرمون وإن كانوا لواءات أو شيوخا أو رؤساء وعلى الأمة القصاص منهم".

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