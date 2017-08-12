المزيد من الحلقات
Thumbnail
فلسطين
شاهد: ما حقيقة وضع حركة حماس على قائمة الإرهاب الأوربية؟
Thumbnail
القدس
مرابطة مقدسية: المسجد الأقصى بيتي الأول
Thumbnail
فلسطين
رائد صلاح(2-2): لا فرق بين الحكام العرب وإسرائيل
Thumbnail
فلسطين
رائد صلاح(1-2): أنظمة عربية وافقت على نصب بوابات في الأقصى
Thumbnail
فلسطين
شاهد| خطيب الأقصى: واجب حكام العرب دعمنا والله سيحاسب المقصر
Thumbnail
فلسطين
كمال الخطيب: صلينا صلاة الجنازة على الحكام العرب
Thumbnail
مصر
داعية من الإيغور: هربت من مصر بعد محاولة القبض علىّ (2-2)
Thumbnail
مصر
داعية تركستاني: الإعدام ينتظر بعض طلبة الأزهر من"الإيغور"
Thumbnail
مصر
حسام الغمري: "غرابيب سود" تبنى وجهة نظر الأنظمة العربية
Thumbnail
مصر
الريدي: "كفر دلهاب" من أفضل الأعمال الدرامية في رمضان
Thumbnail
تركيا
عمر العزاوي: استشهاد أبي نقطة التحول في حياتي الفنية
Thumbnail
تركيا
فنان تركي: تعلمت العربية من أجل القرآن
Thumbnail
الخليج
ناشط اجتماعي: الشباب رأس مالنا الحقيقي
Thumbnail
السعودية
شاهد: مهندسة يمنية تقتحم مجال صيانة الهاتف المحمول
Thumbnail
أمريكا
شاهد: كيف تحمي جهازك من "فيروس الفدية"؟
Thumbnail
الأردن
طالبة فلسطينية: البيت الأبيض رشحني لجائزة أطباء المستقبل
Thumbnail
تونس
مدير "أنا يقظ" التونسية: نتعرض لمؤامرة تستهدف حياتنا
Thumbnail
أجهزة أمن
الشنقيطي: الإخوان يواجهون بالاستئصال رغم تشبثهم بالسلمية
Thumbnail
السعودية
خبير قانوني يشرح كيفية تقديم طلب اللجوء للحصول على الجنسية
Thumbnail
اسأل
بسام الخياطي: مثلت أمام جاكي شان
Thumbnail
السعودية
شاهد: تونسي يدرب الصينيين "الكونغ فو" في بلادهم
Thumbnail
ألمانيا
ملايين المتابعين لشاب يمني على فيسبوك لتبسيطه العلوم الطبيعية
Thumbnail
الأردن
نعنوع: ترخيص "ملهم" التطوعي من "فرنسا" بعد رفض الدول العربية
Thumbnail
أغاني
حسن سلطان: نعيش زحمة فنية
Thumbnail
اسأل
عبد العزيز: نُعلم الأتراك اللغة العربية والقرآن
Thumbnail
اسأل
ناشطة: الشلل أصعب إصابة للمرأة في الحرب
Thumbnail
اسأل
فنان تشكيلي: رسمت على السيارات بألوان الطباشير
Thumbnail
اسأل
سيرين حمشو: الإعلام الأمريكي صور السوري "إرهابيا"
اسأل

جمال عبد الستار(1-2): الأزهر شارك في قتل الشهداء بالإفتاء

وقال عبد الستار، وهو أحد شهود العيان على مجزرة رابعة، لموقع الجزيرة مباشر في الجزء الأول من حواره: "بعد رابعة سقطت المؤسسات الإسلامية كالأزهر الذي شارك مشاركة فعالة بالإفتاء ولن أنسى العمامة التي وقفت لتقول للقتلة: اقتلوهم دي ناس نتنة".

وأضاف أن بعض الدول سقطت أيضا، رغم أنها سوقت نفسها على أنها حامية الإسلام والمدافعة عن الهوية الإسلامية، حين سكتت أو أيدت قتل الأطفال والنساء والعزل في رابعة.

وأضاف عبد الستار: "كلمة د محمد بديع مرشد جماعة الإخوان على منصة رابعة في اليوم الخامس من الانقلاب "سلميتنا أقوى من الرصاص" كانت موفقة مناسبة في هذا التوقيت، لكن بعد ذلك سقطت الممارسة السياسية والحقوق".

وأكد "عبد الستار" أن السلمية كانت في يومها ووقتها أقوى من الرصاص، ولكن أتى من يقول على كل واحد أن يسكت ونحن نقوم بقتله واغتصاب أهله، ولم يقل هذا دين ولم تقل هذه جماعة وليس من حق أحد في الإسلام أن يسلم نفسه للقتل طواعية، بل له شرعا أن يدافع عن نفسه ودينه وعرضه وهو حينئذ شهيد بكل الأحكام الشرعية".

وأوضح "عبد الستار" أنه ربما كانت هناك وسائل أخرى وبدائل طرحت للاعتصام، ولكن تعددت الآراء واستقر الناس على الاعتصام برابعة وربما كانت للبدائل الأخرى أثر أكبر من الاعتصام.

واستطرد "عبد الستار": "منصة رابعة لم تكن ملكا لتنظيم أو مجموعة ولكن كل الرواد والخطباء تحدثوا بما في ضميرهم، سواء اتفقنا معهم أو اختلفنا وهناك بعض النماذج كانت توصل رسائل سيئة وكان يتم الحديث معها بصورة عامة من باب التناصح".

احدث الفيديوهات

Thumbnail
0:13:9
اسأل

جمال عبد الستار(1-2): الأزهر شارك في قتل الشهداء بالإفتاء

Thumbnail
0:10:37
اسأل

شاهد: ما حقيقة وضع حركة حماس على قائمة الإرهاب الأوربية؟

Thumbnail
0:35:41
ساعة صباح

أهمية زيارة المتاحف للأطفال

Thumbnail
ساعة صباح

الدوافع النفسية للإلحاد

Thumbnail
0:48:20
ساعة صباح

أثر أسماء الله الحسنى على حياة الإنسان

Thumbnail
0:13:31
اسأل

مرابطة مقدسية: المسجد الأقصى بيتي الأول