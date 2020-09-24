المزيد من الحلقات
جمال العمواسي: أنقذت أرواح الكثيرين من لدغ الأفاعي
قال اليوتيوبر وصائد الحيوانات المفترسة جمال العمواسي، الذي وصل للمركز التاسع عالميا في الحصول على أرباح موقع الفيديوهات يوتيوب، لبرنامج حوار مباشر الذي يبث على موقع الجزيرة مباشر، إنه يحب الحيوانات الخطيرة ولا يشعر بالخوف منها، بل ويشعر بالسعادة عند التعامل معها.
وأضاف أنه أنقذ أرواح الكثير من الناس، في حين علم الكثير منهم صيد الأفاعي ولم يتعرض لحوادث الأفاعي السامة أو الحيوانات المفترسة وأنه يتعامل مع التماسيح والضباع والكلاب وعنده أخطر الأفاعي في العالم.
وقال العمواسي إنه يساعد الدفاع المدني عندما يتعرض مواطن للدغة أفعى وإن بعض المستشفيات تستشيره في أنواع الثعابين وفي المضاد الخاص بها، مشيرا إلى أن أفضل طريقة للتعامل مع لدغ الثعبان هي وضع مكان اللدغ في ماء بارد وعدم الحركة والكلام حتى الذهاب للمستشفى.
وأضاف العمواسي أنه أنشأ قناة على اليوتيوب وصلت للمركز التاسع عالميا في الحصول على أرباح بالموقع، مؤكدا أنه لا يتقاضى من الناس أي مقابل مادي عند مساعدتهم، وشدد على أن أرباحه التي يتحدث الناس عنها مبالغ فيها خاصة بعد أن خفضت يوتيوب الأرباح في فترة كورونا.