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جمال الجمل: مصر تعيش فترة انحطاط

قال الكاتب الصحفي المصري جمال الجمال إن مصر تعيش فترة انحطاط في تاريخها.

وأضاف الجمل في تصريحات هاتفية لقناة الجزيرة مباشر الأربعاء حول منعه من الكتابة ورؤيته للأوضاع السياسية في مصر:" أنا مجرد حالة تجسدت فيها قضية الحريات"

وقال:" حينما اتصل بي الرئيس السيسي شكرته لكنني أرفض أن أكون عبدا في خدمة السلطة والبعض اتهمني بأنني أحرض على الرئيس، وأنا أطالب بحقوقي".

وتابع:" منذ البداية لم يقدم الرئيس أي برامج وهذا لا يمنع من المحاسبة على كل ما فعل وهناك آلاف من الكتائب الإلكترونية التابعة للنظام تولت مهاجمتي لمجرد أني أحال التعبير عن رأيي".

واستطرد الكاتب الصحفي: " السيسي أضاع فرصة عظيمة للنهوض بمصر وتغييرها والنظام ينتهج سياسة "إحياء الموتى" في اختيار المسؤولين وليس لديه رغبة في التغيير.

وأكمل حديثه قائلا:" مصر كانت حاضنة للجميع لكن الآن تتعامل مع الآخر باعتباره عدوا لها ونحن أمام سلطة تختزل مواجع الناس ولا تستجيب لها استجابة حقيقية لكن ذاكرة الشعوب لا تموت ونخشى أن يكون الغضب القادم مؤذيا للسلطة ولمصر نفسها".

وانتقد الجمل أسلوب إدارة الدولة قائلا:" هناك أخطاء كبرى في إدارة الدولة".

 ورفضت صحف مصرية نشر مقالات الجمل بأوامر من النظام على حد قوله بسبب معارضته لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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