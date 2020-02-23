المزيد من الحلقات
جماعة الحوثي تقصف مواقع في العمق السعودي (فيديو)
قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، إن الجماعة قصفت مواقع في العمق السعودي من بينها شركة أرامكو بصواريخ وطائرات مسيرة، وأضاف سريع أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على ما وصفه بالعدوان والقصف الأخير لمنطقة الجوف في اليمن.
وأشار سريع إلى أن الصواريخ أصابت أهدافها بدقة عالية، كما توعد الرياض بضربات موجعة ومؤلمة إذا استمر قصف وحصار اليمن، وأكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف السعودي الإماراتي أن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه مدن سعودية مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.