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جدل واسع على منصات التواصل اللبنانية بشأن الحكومة الجديدة (فيديو)
ساد الجدل على منصات التواصل اللبنانية حول تشكيل الحكومة الجديدة، حيث غرد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قائلا "استباحة بيروت وأسواقها ومؤسساتها عمل مرفوض ومدان ومشبوه كائنا من كان يقوم به أو يغطيه ويحرض عليه..."، وكانت العاصمة بيروت قد شهدت هدوءًا حذرا عقب مواجهات بين قوات الأمن ومئات المحتجين على تشكيل الحكومة الجديدة، وكان رئيس الوزراء حسان دياب قد صرح في وقت سابق بأن حكومته حكومة إنقاذ وطني وليست سياسية أو لفريق بعينه.